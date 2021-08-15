شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الصراع قائماً بين الزمالك والأهلي على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد خوض الفريقين مباريات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية.

واستعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

وارتفع الأهلي للنقطة 68 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بالدورى كالتالي: الأهلي وطلائع الجيش، 17- 8- 2021، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31...الساعة 9 مساء .

الأهلي والمصري، 20- 8- 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32..الساعة 9 مساء .

الأهلي والجونة، 24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33..الساعة 9 مساء .

الأهلي وأسوان 27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة..الساعة 9 مساء .