أوجستي: أسعى للفوز بكل البطولات مع سلة الأهلي.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي»، عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وقال أوجستي، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي مع الأهلي، إن المفاوضات انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.





وأضاف أوجستي، "سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من لنادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات».

وأكد المدب الإسبانى أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون؛ استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات، موضحا أن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة؛ من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، مشددا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق؛ بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.

وأضاف أوجستي، «رجال سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة؛ استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد».