شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتقدم من جديد على المقاصة والنتيجة 1/2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المدافع محمد الشبينى فى إحراز الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى مصر المقاصة ليعود الفريق للتقدم من جديد على أبناء الفيوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا باستاد السلام فى ختام مواجهات الجولة الـ30 للدورى.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة فى الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبو الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبو الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.