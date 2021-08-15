شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يخسر أمام مالى 65/68 ويحتل وصافة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع منتخب مالى للناشئات تحت 16 سنة لقب بطولة كأس أفريقيا على حساب منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة 65/68 فى نهائى البطولة الأفريقية، التى استضافتها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة فى الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب للناشئات بقيادة عماد محمود فى حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة السلة دون 18 عاما بعد الحصول على المركز الثانى.

يذكر أن نظام البطولة هو تأهل أصحاب المركزين الأول والثانى مباشرة للمشاركة فى كأس العالم .

وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هى: "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالى إلى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك فى بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".