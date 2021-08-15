شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلى يتعادل للمقاصة أمام الإنتاج الحربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البديل شيمس بيكلى صانع ألعاب مصر المقاصة فى إحراز هدف التعادل لفريقه أمام الإنتاج الحربى لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

وانتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى ومصر المقاصة بتقدم الإنتاج بهدف دون مقابل أحرزه مصطفى البدرى فى الدقيقة 17.

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبو الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة