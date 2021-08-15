وزير الشباب والرياضة يحث بعثة اليمن البارالمبية على المشاركة الإيجابية في أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، بعثة اليمن للألعاب البارالمبية، على بذل اقصى الجهود لرفع أسم اليمن في أولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحتضنها اليابان خلال الفترة من "24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر القادم.



واشاد في اتصال مرئي مع بعثة المنتخب قبيل مغادرتها العاصمة عدن اليوم الأحد، بالجهود التي بذلتها إدارة البعثة في إعداد لاعبي المنتخب وتجهيزهم، وبما يمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة .. مؤكدا دعم الوزارة ووقوفها الى جانب بعثة البارالمبية، وتحفيزها حتى تتمكن من تمثيل اليمن بشكل إيجابي .

من جانبها ثمنت أمين عام البارالمبية "رئيس البعثة"، أمل هزاع، جهود وزارة الشباب والرياضة وحرصها على استمرارية النشاط الرياضي ودعم المشاركات الخارجية رغم الظروف غير المواتية .. مؤكدة أن البعثة ستعمل على بذل المزيد من الجهود في أولمبياد طوكيو القادم، والعمل من أجل رفع أسم اليمن عاليًا في الأولمبياد العالمي.

وتعد مشاركة المنتخب البارالمبي اليمني لألعاب القوى، هي الأولى منذ 29 عامًا، بعد مشاركة اليمن في الألعاب البارالمبية العالمية في العام 1992، بمدينة برشلونة الاسبانية، وتمثل المشاركة حدثًا هامًا من شأنه إعادة الثقة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة بعد فترة انقطاع طويلة.

وتتكون بعثة بلادنا التي تشارجر في ألعاب القوى ( جلة، قرص )، من امل هزاع منصر "المشرف الإداري" وليبان الجماعي"مدربًا" ونصيب فتح الرعود وبلقيس احمد طارش لاعبين .

الى ذلك جدد القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة في وزارة الشباب والرياضة خالد محسن الخليفي،اليوم الأحد، التأكيد على اهتمام الوزارة بدعم كل الألعاب، وحرصها على إنجاح المشاركات في مختلف المحافل القارية والدولية،وبما يضمن استمرارية التواجد اليمني في تلك المحافل، على الرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بلاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبدالله اليعري الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقرر أن تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 17 إلى 22 أغسطس الجاري .

وقال الخليفي إن مشاركة ألعاب القوى في بطولة العالم تتزامن مع عدد من المشاركات الخارجية في رياضات أخرى مثل الملاكمة التي يتواجد أبطالها في البطولة الآسيوية بدبي، وغيرها.

وأعرب الخليفي عن الأمل في تحقيق نتائج طيبة توازي الجهد المبذول من قبل اللاعب خلال الفترة الماضية .

من ناحيته، ثمن اليعري دعم ومؤازرة وزارة الشباب والرياضة لإنجاح المشاركات الخارجية، مبينا أن هذا الدعم يمثل حافزا مهما له من أجل تحقيق نتيجة جيدة في البطولة.

حضر اللقاء مدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر ومدير الفروع عدنان مصطفى.