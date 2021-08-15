صائد الكؤوس ومحطم الأرقام القياسية يرحل بهدوء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أسطورة كرة القدم الألماني جيرد مولر أمس عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق بايرن ميونخ.

وسجل مولر هدف الحسم لمنتخب ألمانيا الغربية خلال الفوز على هولندا 2 /1 في نهائي كأس العالم 1974 وبعدها بعامين قاد بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وتوج مولر بثلاثة ألقاب في كأس أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب واحد في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية مع بايرن ميونخ، بجانب 4 ألقاب في البوندسليجا ومثلها في بطولة الكأس.

ويبقى مولر الهداف التاريخي للبوندسليجا برصيد 365 هدفا سجلها خلال 427 مباراة.

وأكمل مولر عامه الـ75 في نوفمبر الماضي لكنه عانى من مرض الزهايمر وعاش في دار للنقاهة.

مسيرته وتنقلاته







ولد مولر في الثالث من نوفمبر 1945 في نويردلينجن بولاية بافاريا.



بدأ مسيرته في صفوف تي إس في 1861 بنويردلينجن واستمر معه بين عامي 1958 و1964.



لعب لبايرن ميونخ بين عامي 1964 و1979.



رحل من بايرن إلى فورت لودردال سترايكرز الأمريكي ولعب له بين 1979 و1981.



لعب لنادي سميث بروزرز لاونج بين عامي 1981 و1982.



ألقابه وأرقامه