أوجوستينسون أول سويدي بتاريخ إشبيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع مدافع فيردر بريمن الألماني، السويدي لودفيج أوجوستينسون.

وسيصبح الظهير الأيسر أوجوستينسون البالغ عمره 27 عاما، أول لاعب سويدي في تاريخ إشبيلية.

وقال فرانك باومان المدير الرياضي لبريمن أمس «لودي أخبرنا بالفعل في وقت سابق أنه يرغب في اللعب في المستويات العليا».

وهبط بريمن من البوندسليجا الموسم الماضي في الوقت الذي ينافس فيه إشبيلية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وانضم أوجوستينسون إلى بريمن عام 2017 قادما من كوبنهاجن، وشارك مع الفريق في 115 مباراة.