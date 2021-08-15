الإكوادوري هينكابي يقترب من ليفركوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يقترب من ضم الإكوادوري بيرو هينكابي. وذكرت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر»، أن لاعب قلب الدفاع (19 عاما) قد خضع للفحص الطبي لدى ليفركوزن أمس. يذكر أن لاعب نادي أتليتكو تاليريس الأرجنتيني قد لفت النظر إليه خلال بطولة كأس كوبا أمريكا، وصار يعد واحدا من أعظم المواهب الدفاعية في أمريكا الجنوبية. ويعتقد أن قيمة صفقة انتقال هينكابي الذي ترددت مزاعم بأنه كانت هناك محادثات لضمه إلى نابولي الإيطالي، وصلت إلى 8 ملايين يورو.

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