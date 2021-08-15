شكرا لقرائتكم خبر باومجارت: تحديد رواتب اللاعبين يظهر منافسة مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق كولون الألماني لكرة القدم، شتيفن باومجارت، النقاش الدائر حول وضع حد أقصى للرواتب في عالم كرة القدم الاحترافية بأنه صعب، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا النقاش لا يخلو من وجود مزايا.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، تساءل باومجارت «إيلام سيفضي النقاش؟ فنادي بايرن ميونخ لديه حد أقصى للرواتب مختلف تماما عن حد كولون فضلا عن بادربورن، كما أنني أتساءل ماذا سيكون رأي بايرن ميونخ عندما يقال إن كل ناد مسموح له مثلا بإنفاق 60 مليون يورو فقط على الرواتب».

وأضاف باومجارت أنه عندئذ ستظهر فجأة منافسة يتحدد فيها من هم أفضل اللاعبين حقا «وهي منافسة لن يفوز بها من يملك أكبر قدر من المال بل من يقدم أفضل أداء».

وكانت أصوات هذا النقاش تعالت مرة أخرى أخيرا لأن صحيفة «تايمز» البريطانية أوردت تقريرا حول تفكير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وضع حد أقصى للرواتب يمكن أن يحل محل نظام اللعب المالي النظيف الذي يتعرض لانتقادات لأنه لم يقيد أنشطة الانتقالات بالنسبة للأندية الكبيرة بشكل فعال.