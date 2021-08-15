حفيد كلاي يفوز بنزاله الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل نيكو علي والش حفيد الأسطورة محمد علي كلاي مسيرته في الملاكمة بالفوز بالضربة القاضية على منافسه جوردان ويكسر أمس الأول في النزال الذي جمع بينهما في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ضمن منافسات الوزن المتوسط.

وارتدى علي والش السروال الخاص بجده كلاي.

وأسقط علي والش منافسه في منتصف الجولة الأولى ثم تدخل الحكم وأوقف النزال بعد مضي دقيقة واحدة و49 ثانية من الجولة ذاتها، بعدما وجه حفيد محمد علي عدة لكمات في رأس منافسه.

واحتفل علي والش وسط أفراد عائلته داخل الحلبة بحضور بوب اروم الذي كان مسؤولا عن الترويج لـ27 نزالا لمحمد علي كلاي.