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حفيد كلاي يفوز بنزاله الأول

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- بواسطة أيمن الوشواش - استهل نيكو علي والش حفيد الأسطورة محمد علي كلاي مسيرته في الملاكمة بالفوز بالضربة القاضية على منافسه جوردان ويكسر أمس الأول في النزال الذي جمع بينهما في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ضمن منافسات الوزن المتوسط.

وارتدى علي والش السروال الخاص بجده كلاي.

وأسقط علي والش منافسه في منتصف الجولة الأولى ثم تدخل الحكم وأوقف النزال بعد مضي دقيقة واحدة و49 ثانية من الجولة ذاتها، بعدما وجه حفيد محمد علي عدة لكمات في رأس منافسه.

واحتفل علي والش وسط أفراد عائلته داخل الحلبة بحضور بوب اروم الذي كان مسؤولا عن الترويج لـ27 نزالا لمحمد علي كلاي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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