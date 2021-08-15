شكرا لقرائتكم خبر الحنين يعيد كوستا للدوري البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل المهاجم الإسباني الدولي السابق دييجو كوستا للمنافسة في الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه لفريق أتلتيكو مينيرو.

وأصبح كوستا لاعبا حرا منذ موافقة فريقه السابق أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني على فسخ تعاقده بعد خوضه فترتين احترافيتين مع الفريق.

وسينضم كوستا بعقد يمتد حتى ديسمبر من العام المقبل إلى أتلتيكو مينيرو الذي ينافس على الساحتين المحلية والقارية.

وبدأ كوستا مسيرته في برشلونة كابيلا، لكنه لم يمارس الكرة الاحترافية في البرازيل، التي شهدت نشأته.

وشارك كوستا في مباراتين مع المنتخب البرازيلي قبل تحوله لتمثيل المنتخب الإسباني.

ويخوض كوستا مغامرة جديدة مع أتلتيكو مينيرو الذي يتصدر الدوري البرازيلي بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، والذي بلغ أيضا دور الثمانية لكوبا ليبيرتادوريس.

وفاز كوستا بعشرة ألقاب مع تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد من بينها لقبان في الدوري الإنجليزي ومثلهما في الدوري الإسباني، كما فاز بلقب كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.