دجيكو بديل لوكاكو بالإنتر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم صفوفه بشكل قوي وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة الدوري الإيطالي.

جاء ذلك بعد أن ضم النادي الإيطالي مهاجم نادي إي إس روما والهداف السابق في الدوري الألماني، البوسني أدين دجيكو الذي جاء بديلا للبلجيكي روميليو لوكاكو الذي انتقل من إنتر إلى تشيلسي الإنجليزي.

ووقع اللاعب البوسني (35 عاما) عقدا مع إنتر ميلان حتى نهاية يونيو 2023.

كما ضم إنتر ميلان الهولندي دينيزل دومفريس (25 عاما) الذي كان يلعب ضمن صفوف أيندهوفن، ووقع اللاعب الذي يلعب في مركز طرف الدفاع عقدا مع إنتر حتى 2025.