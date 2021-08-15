بطولة انكلترا: وست هام يقلب الطاولة على نيوكاسل

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لندن: قلب وست هام الطاولة على مضيفه نيوكاسل وحوّل خسارته 1-2 في نهاية الشوط الأوّل إلى فوز 4-2، وذلك في مستهلّ مشوار الفريقين في بطولة إنكلترا لكرة القدم لموسم 2021-2022 على ملعب "سانت جيمس بارك" أمام 50 ألف متفرّج بعد السماح بعودة الجماهير إلى المدرّجات.

استهلّ أصحاب الأرض المباراة بطريقة جيّدة وافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي السابق كالوم ويلسون بكرة رأسيّة مستغلًّا تمريرة من ألن سانت ماكسيم بعد مرور 5 دقائق.

بيد أنّ وست هام أدرك التعادل عن طريق الظهير الأيسر أرون كريسويل بتمريرة عرضيّة تابعت طريقه نحو الشباك (10).

ثم تقدّم نيوكاسل مجدّدًا بهدف رأسي لجايكوب مورفي غير المراقب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وست هام يتقدّم

وردّ وست هام الذي حقّق نتائج لافتة الموسم الماضي وحلّ في المرتبة السادسة متقدّمًا على فريقي شمال لندن توتنهام وأرسنال، بقوّة على مدى 13 دقيقة في منتصف الشوط الثاني حيث أدرك له صانع ألعابه الجزائري سعيد بن رحمة التعادل بكرة رأسيّة من مسافة قريبة مستغلًّا تمريرة عرضيّة من ميكايل أنتونيو (53).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف عندما أعاق مورفي الأرجنتيني بابلو فورنالس داخل المنطقة، فتصدّى حارس نيوكاسل فريدي وودمان لركلة أنتونيو لكن التشيكي توماس سوتشيك تابع الكرة المرتدّة داخل الشباك مانحًا التقدّم 3-2 لفريقه (64).

ووجّه وست هام ضربة قاضية لنيوكاسل بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق أنتونيو بعد تمريرة أماميّة متقنة من بن رحمة (66).

ويفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللّقب بالحلول ضيفًا على توتنهام لاحقًا اليوم.