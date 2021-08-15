شكرا لقرائتكم خبر عن تألق شيكابالا ومروان حمدي فى تدريبات الزمالك.. وعبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة، كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم .

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومروان حمدي، وأسامة فيصل لاعبي الفريق، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يشيد بمستواهم خلال المران.

كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق، راحة من التدريبات الجماعية للزمالك لمدة يومين.

وجاء قرار المدير الفني للفريق بعدما تأكد غياب الونش وعبد الشافي عن مباراة وادي دجلة بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الإسماعيلي.

كما غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول عن التدريبات ، وتعرض أحداد لنزلة معوية، حيث فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

وتواجد حميد أحداد في المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، والذي فضل منحه راحة من المشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي كأساسيين، أمس السبت لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش المران، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية والاستشفاء لعدم تعرضهم للإرهاق.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي غابوا عن التشكيل الأساسي للأبيض أمام الإسماعيلي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية.

وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، حيث خضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتازبعد الفوز مساء السبت على الاسماعيلى بهدفين نظيفين رفع رصيده الى 70 نقطة فى صدارة الدورى .