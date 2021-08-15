شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتقدم على المقاصة بهدف البدرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى ومصر المقاصة بتقدم الإنتاج بهدف دون مقابل أحرزه مصطفى البدرى فى الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبو الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.