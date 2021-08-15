شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم محمود أشرف بطل تنس الطاولة لموسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمود أشرف حلمي، لاعب تنس الطاولة، على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين. جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة الدكتور حسام المندوه و حسين السيد، ووالد اللاعب أشرف حلمي نجم تنس الطاولة .



محمود اشرف مع حسين لبيب



محمود أشرف مع لجنة ادارة الزمالك

يذكر أن محمود أشرف بطل مصر تحت ٢١ سنة ٢٠١٨، وبطل أفريقيا تحت ٢١ سنة ٢٠١٩، وسبق له أن حصل على أعلى ترتيب دولي تحت ٢١ عاما للاعب أفريقي أو عربي حيث جاء في الترتيب رقم ١٤ على العالم في أكتوبر ٢٠١٩، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية في مسابقة الفرق مع المنتخب الاول عام ٢٠١٩.

وسبق للاعب الزمالك الجديد أن احترف في الدوري الدنماركي موسمي ٢٠١٦/٢٠١٧ و ٢٠١٧/٢٠١٨، كما احترف محمود أشرف حلمي في الدوري الألماني لثلاثة مواسم.

وأعرب محمود أشرف عن سعادته بانضمامه إلى القلعة البيضاء متمنيا أن يحقق أفضل النتائج، ويكتب تاريخ كبير يليق باسم نادى الزمالك.

الأندية التي لعب لها محمود أشرف حلمي :

الدنمارك

B75

المانيا

TSV BAD Königshofen

TG obertshausen

TTC Wohlbach

TTC Lamperthiem ( 3.Bundesliga)