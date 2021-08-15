فينجادا يشيد بمستوى قطاع الناشئين بالأهلي.. وبيبو: زيارة مهمة لإظهار رؤيتنا

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالى نيليو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته بزيارة قطاع الناشئين بالأهلى اليوم. وقال فينجادا إنه تحدث مع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والتشيكى بروكيش المدير الفنى للقطاع، حول كرة القدم بشكل عام، والتطورات التى يشهدها قطاع الناشئين بالأهلي، مبديًا إعجابه بما شاهده داخل النادي.



وأضاف المدرب البرتغالى، "عندما نتحدث عن الكرة المصرية، فإننا نتحدث عن الدولة الأكثر نجاحاً فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية، والدولة التى لديها النادى الأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا، وهذا يكفى لكى نرى مثل هذه التطورات"، مشيرا إلى أن اللاعبين الصغار فى مصر لديهم استعداد وشغف كبير للوصول إلى أعلى المستويات، وهنا يأتى دورنا أن نساعدهم على تحقيق أحلامهم تلك، سواء باللعب فى الأندية المصرية أو فى الاحتراف الخارجى فى أندية أوروبا.



وحول تواجد الخبير التشيكى مايكل بروكيش كمدير فنى لقطاع الناشئين قال فينجادا، «أعتقد أنه يساعد على تعزيز استثمارات النادى فى لاعبيه الصغار وتطوير مستوياتهم.. بروكيش دوره مهم جداً فى النهوض بمستوى قطاع الناشئين ولديه رؤية ثاقبة.. سعدت جداً لأن أفكارنا متطابقة".



وأكد فينجادا أنه يعرف خالد بيبو منذ كان لاعباً فى صفوف الأهلي، حيث كان هدافاً كبيراً، ولكنه الآن يتواجد فى منصب مهم للغاية، مؤكداً أنه يثق فى قدراته لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي، ويتمنى له النجاح.