شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على المصابين ويجتمع بمعاونيه قبل تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق على هامش المران الجماعى للأبيض مساء اليوم، الأحد، واطمأن المدير الفنى للزمالك على حالة المصابين وجميع اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المستمر فى بطولة الدوري.

كما عقد الفرنسى باتريس جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران، وقام المدير الفنى للزمالك بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال فى برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن وكيل أشرف بن شرقى لاعب خط وسط الزمالك عقد جلسة مع مسئولى اللجنة المؤقتة لمناقشة تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى الموسم المقبل.

وقالت صحيفة " hesport " المغربية، إن إدارة الزمالك لم تنجح، حتى الآن، فى حسم ملف الدولى المغربى أشرف بن شرقى بتمديد عقده، رغم أن المفاوضات انطلقت منذ أسابيع بين إدارة النادى ووكيل أعمال اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك لم تتوصل، حتى الآن، لقرار نهائى يقضى بتمديد عقد بن شرقي، بسبب خلاف حول قيمة التجديد وبعض نقاط البنود فى العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أشرف بن شرقى طلب الحصول على مليونى و400 ألف يورو فى الموسم الواحد لتمديد العقد، وهو المبلغ الذى اعترضت عليه اللجنة المؤقتة وطلبت التجديد للاعب مقابل مليون و800 ألف يورو، وهو نفس المبلغ الذى من المقرر أن يحصل عليه اللاعب فى الموسم الأخير من عقده.

ويتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أى تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث فى حال تعادل الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية فى التتويج بالدورى، حيث يتفوق الأهلى فى المواجهات المباشرة التى ستحسم لقب الدورى بعد الفوز فى الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

وفى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة جمعها 30 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 .