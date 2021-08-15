شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو يكشف رسالة الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد الجندي، صاحب الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو، عن سعادته الكبيرة للخطاب الذى أرسله له الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بعد التتويج بالميدالية الأولمبية كونه أول لاعب أفريقى يتوج بميدالية فى الأولمبياد في تاريخ لعبة الخماسي الحديث .

ونشر البطل الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "سعيد جدًا وفخور بتلقى هذه الرسالة اليوم من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لحصولي على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 لأكون أول لاعب خماسي حديث أفريقي يفوز بميدالية أولمبية في التايخ".

وواصل أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث، كتابة التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى.

ويعد أحمد الجندى بطلا فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.

كما استطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالي، وأدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.