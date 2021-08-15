شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا بقائمة سموحة لمواجهة المصرى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب التدريب المسائى بـ 20 لاعبا، استعدادا لمباراة المصري على استاد الإسكندرية والمقرر لها التاسعة مساء غد.

ويسعى أحمد سامي لاستمرار حالة الصحوة التى يعيشها الفريق بالفوز على طلائع الجيش لضمان الزحف نحو المربع الذهبي، ويغيب عن سموحة كل من: عبد الكبير الوادى و ديريك نسينامبى ومحمود معاذ.

وجاءت قامة سموحة لمواجهة المصري كالتالي:

فى حراسة المرمى: الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود عزت و محمود البدرى و محمد عبد المنعم و اطهر الطاهر و محمد شكرى

خط الوسط: احمد حمص و محمود حليمو و محمد ليله و محمد كناريا و شريف رضا و مصطفى فتحى و اسلام جمال و احمد عبد القادر و محمد رزق و رفيق كابو

خط الهجوم: محمد نادى و عرفه السيد.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة والجونة بالجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء السبت 21 أغسطس باستاد الإسكندرية بدلا من إقامتها الخميس 19 أغسطس.

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة طلائع الجيش تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المصرى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام غدا الإثنين أمام المصرى صاحب المركز الثالث والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.