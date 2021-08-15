شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يتقدم بالهدف الأول للإنتاج الحربى فى مرمى المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول فى مرمى مصر المقاصة فى المباراة المقامة التى تجمعهما اليوم باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدورى. أحرز هدف الإنتاج مصطفى البدرى في الدقيقة 17 من عمر اللقاء من هجمة منظمة نفذها لاعبو الفريق وانفرد اللاعب بالمرمى وأودع الكرة بسهولة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.