شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 4 كيلو من وزنه.. محمود جاد يقترب من العودة لحراسة مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أداء برنامجه الغذائي الذى وضعه له الجهاز الطبي من أجل إنقاص وزنه، والذى تعرض للزيادة خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021، وهو ما دفع حلمى طولان المدير الفني لاستبعاده من مباريات الفريق البترولى بالدورى العام.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمود جاد خسر 4 كيلو جرام من وزنه ويتبقى له 2 كيلو فقط حتى يعود إلى "فورمة المباريات" ووزنه الطبيعى ويصبح جاهزا للمشاركة مع فريق إنبي فيما تبقى من لقاءات الدورى العام.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى سبب استبعاد محمود جاد من حراسة مرمى الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان وكان آخرها في مواجهة الأهلى التي أقيمت بالأمس السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى، مؤكدا أن الأمر يرجع إلى زيادة وزنه 6 كيلو جرام.

واستبعد حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى محمود جاد من مواجهة سموحة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي ومن بعدها لقاء الأهلى الذى انتهى بخسارة الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

علّق مسئولو منتخب مصر الأولمبي على تصريحات حلمى طولان، المدير الفني لإنبي، بشأن وزن محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي، مؤكدين أن هذا الأمر ليس له علاقة بالمنتخب تماما.

وقال مسئولو المنتخب الأولمبي، إن الحارس منذ يوم 31 يوليو الماضى بعد لقاء المنتخب مع البرازيل فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو أصبح على قوة ناديه، وحصل على راحة من جانب إنبي بعد العودة، وبالتالى غير مطلوب من المنتخب الأولمبي أن يتابع أوزان اللاعبين خلال الراحة وبعد مشاركتهم مع الفراعنة.

وأضاف مسئولو المنتخب الأولمبي، "لماذا محمود جاد بالتحديد الذى زاد وزنه، محمد صبحي كان معنا ولم يزد وزنه، ومحمد الشناوى نفس الأمر، المسألة لا علاقة للجهاز الفني للمنتخب بها من قريب أو بعيد".