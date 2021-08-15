شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام يطالب حلمى طولان بتحديد مصيره مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عمر بسام مهاجم إنبى مديره الفنى حلمى طولان بتحديد مصيره مع الفريق البترولى والبت فى العروض المقدمة له فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا أن اللاعب يجلس على دكة البدلاء.

وتلقى مهاجم إنبى أكثر من عرض للرحيل عن الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية القادمة، أبرزها من المصرى البورسعيدى وسموحة والجونة.

ورفض حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى الفصل فى العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية لانشغال الفريق بمباريات الدورى المصرى الممتاز وحتى لا يتشتت ذهن اللاعبين.

من جهته، أكد مصدر مقرب من اللاعب أنه حال موافقة إنبى على رحيل عمر بسام فستكون الوجهة الأقرب للاعب هى الجونة، لرغبة اللاعب فى المشاركة بالمباريات والحصول على فرصته.

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلى - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدورى الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدى أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلى للنقطة 68 فى المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبى عند 39 نقطة فى المركز السابع.