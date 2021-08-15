شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعبد الشافي راحة من تدريبات الزمالك.. وغياب أحداد بسبب نزلة معوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية للزمالك لمدة يومين.

وجاء قرار المدير الفنى للفريق بعدما تأكد غياب الونش وعبد الشافى عن مباراة وادى دجلة بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الإسماعيلى التى فاز فيها الأبيض بهدفين نظيفين .

كما غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول عن التدريبات، وتعرض أحداد لنزلة معوية، حيث فضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، عدم مشاركة اللاعب فى المران الجماعى بعد شعوره بألم فى المعدة.

وتواجد حميد أحداد فى المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، والذى فضل منحه راحة من المشاركة فى التدريبات بالتنسيق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلى كأساسيين، أمس السبت لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش المران، وفضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خوض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية والاستشفاء لعدم تعرضهم للإرهاق.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذى غابوا عن التشكيل الأساسى للأبيض أمام الإسماعيلى لمجموعة من التدريبات البدنية القوية.

وقسم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، حيث خضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.