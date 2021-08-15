شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن عبد الغفار يقود منتخب 2006 مؤقتاً بعد استقالة "سليمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تكليف مؤمن عبد الغفار المدرب العام بقيادة منتخب 2006 مؤقتاً، لحين حسم الموقف بتعيين مدير فني جديد من عدمه بعد رحيل مؤمن سليمان.

واعتذر مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 ، عن عدم استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار، وسافر إلى العراق لإنهاء الاتفاق مع الشرطة العراقي لتدريب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وسبق واتفق مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة على ترك المنتخب إذا ما تلقى عرضا تدريبيا جيدا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب تعيينها، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى ، كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.