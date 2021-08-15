شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى أسطورة الكرة الألمانية مولر: خالص التعازي لأسرته وللشعب الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى الزمالك بنعى إلى مسئولي نادى بايرن ميونخ، في وفاة جيرد مولر، نجم الفريق السابق، والذى توفى اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا.

وحرصت الصفحة لرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على نشر صورة للأسطورة الألمانية والتقدم بالتعازي لمسئولي وجماهير بايرن ميونخ في وفاة الاسطورة جيرد مولر".

وكتبت صفحة الزمالك: وداعًا جيرد مولر! ⚽️

خالص التعازي لأسرته وللشعب الألماني ???????? وكل مشجعي كرة القدم في العالم ????

كانت مشاركته مع FC Bayern München وديًا ضد الزمالك في ٢١ ديسمبر ١٩٧٧ من الذكريات المُخلَّدة لدى مشجعينا.



الزمالك ينعي جيرد مولر

وأعلن نادى بايرن ميونخ، وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر عن عمر يناهر 75 عاماً، وكتب عبر الحساب الرسمي على انستجرام، "ينعي النادي وجميع مشجعيه الحداد على وفاة جيرد مولر، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر يناهز 75 عامًا".

وأضاف البايرن، "صنع مولر التاريخ مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، سجل 566 هدفاً مذهلاً في 607 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الدوري الألماني برصيد 365 هدفاً ، فضلاً عن كونه هدافاً سبع مرات، كما سجل 68 هدفا في 62 مباراة مع المنتخب الوطني".