شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كارتيرون وأوباما.. وتدريبات استشفائية للأساسيين في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد، وقام كارتيرون بمنح أوباما، بعض النصائح والتعليمات الفنية لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي كأساسيين، أمس السبت لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش المران، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية والاستشفاء لعدم تعرضهم للإرهاق.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي غابوا عن التشكيل الأساسي للأبيض أمام الإسماعيلي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية.

وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، حيث خضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على هامش المران الجماعي ، وقام المدير الفني للزمالك، بالاطمئنان على حالة المصابين وجميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات المستمر في بطولة الدوري.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران ، وقام المدير الفني للزمالك، بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال في برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة جمعها 30 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 .