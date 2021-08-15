شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يعتذر عن تدريب منتخب 2006 ويقترب من الشرطة العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 ، عن عدم استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار، وسافر إلى العراق لإنهاء الاتفاق مع الشرطة العراقي لتدريب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وسبق واتفق مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة على ترك المنتخب إذا ما تلقى عرضا تدريبيا جيدا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب تعيينها، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى ، كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.