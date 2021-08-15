شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: حسين الشحات يشارك فى مران الغد بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن حسين الشحات ‏لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد ‏شكوى اللاعب من إجهاد خفيف فى العضلة الأمامية، وأدى جلسة استشفائية اليوم، تم خلالها الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته ‏للتواجد فى التدريبات.‏

وشارك حسين الشحات فى مباراة الفريق التى أقيمت أمس أمام إنبي، التى فاز بها الأهلى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى ‏و‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30 فى بطولة الدورى الممتاز.‏

ومنح الجهاز الفنى الفريق راحة اليوم من التدريبات، فيما يتوجه غدًا إلى السويس للدخول فى ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التى تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 فى بطولة الدوري.‏