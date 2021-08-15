شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: حسين الشحات يشارك فى مران الغد بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدًا الاثنين بصورة طبيعية، بعد شكوى اللاعب من إجهاد خفيف فى العضلة الأمامية، وأدى جلسة استشفائية اليوم، تم خلالها الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد فى التدريبات.
وشارك حسين الشحات فى مباراة الفريق التى أقيمت أمس أمام إنبي، التى فاز بها الأهلى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 30 فى بطولة الدورى الممتاز.
ومنح الجهاز الفنى الفريق راحة اليوم من التدريبات، فيما يتوجه غدًا إلى السويس للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التى تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 فى بطولة الدوري.