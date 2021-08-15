اتحاد الكرة يعلن بعض مواعيد الجولة الأخيرة للدوري: "نستكملها وفقا للمصلحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة، وبعض مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، أن استكمال المباريات المتبقية من الجولة الأخيرة أو أي تعديلات أخرى ستتم وفق ما تقتضيه المصلحة.

وكشف الاتحاد عن المباريات الثلاث في الجولة الأخيرة، المصري أمام الجيش، والأهلي وأسوان، والزمالك أمام البنك الأهلي، فيما لم يكشف عن مواعيد المباريات الخمسة الأخيرة.

ويتنافس الزمالك متصدر الترتيب، والأهلي ملاحقه، على حسم لقب الدوري، فيما تتنافس أندية الإنتاج الحربي، ووادي دجلة، وأسوان، والبنك الأهلي، والمقاولون العرب، على البقاء ببطولة الدوري.