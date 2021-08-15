مران الزمالك.. راحة للونش وعبد الشافي.. غياب أحداد.. وجمعة يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقبلة.

وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وعقد كارتيرون جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث قام بمنح اللاعب بعض النصائح والتعليمات الفنية لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة.

وخضع لاعبو الزمالك الذين خاضوا مواجهة الإسماعيلي كأساسيين، أمس السبت لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وفضل كارتيرون خوض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية والاستشفاء لعدم تعرضهم للإرهاق.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، حيث خضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.

ومنح كارتيرون، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق، راحة من التدريبات الجماعية للزمالك لمدة يومين.

وجاء قرار المدير الفني للفريق بعدما تأكد غياب الونش وعبد الشافي عن مباراة وادي دجلة بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الإسماعيلي.

وواصل عبد الله جمعة لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

وغاب حميد أحداد لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية للأبيض، حيث تعرض أحداد لنزلة معوية، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومراون حمدي، وأسامة فيصل لاعبي الفريق، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يشيد بمستواهم خلال المران.