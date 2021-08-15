مدرب جالاتا سراي: أريد عودة مصطفى محمد "القديم" بأسرع وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي بأنه يتمنى أن يعود مصطفى محمد لمستواه الذي بدأ به بأسرع وقت ممكن، وذلك مع انطلاق الدوري التركي في موسمه الجديد.

وقال فاتح تريم، في تصريحاته، قائلًا: "أريد أن أرى مصطفى محمد بصورته السابقة داخل الملعب، في أقرب وقت ممكن".

وأبدى المدرب ثقته بنفسه قائلًا: "أنتم تعرفون فاتح، وقدراتي، من الممكن أن تمر أوقات صعبة في حياة كل إنسان".

وعاد للحديث إلى مصطفى محمد قائلًا :"أريدك أن تعلم دائمًا أنني بجانبك، هذا الفريق بحاجة إلى وجودك، أريد أن أرى مصطفى محمد السابق في أقرب وقت ممكن".

وانضم مصطفى محمد لصفوف فريق جالاتا سراي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.