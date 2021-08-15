طبيب الأهلي يعلن جاهزية الشحات للمشاركة في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق، جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء، بعد شكواه من إجهاد في العضلة الأمامية.

وقال أبو عبلة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن حسين الشحات كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشحات أدى جلسة استشفائية، اليوم الأحد، وتم الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته ‏للتواجد في التدريبات.‏

وشارك حسين الشحات في مباراة الأهلي التي أقيمت أمس أمام إنبي، التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة اليوم من التدريبات، فيما يتوجه غدًا إلى السويس للدخول في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 في بطولة الدوري.‏