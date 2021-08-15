شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع فخر الدين يخوض انتخابات الجودو على الرئاسة.. تعرف على القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، ترشحه مرة أخرى لرئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، فى الانتخابات المقرر الدعوة لها وفتح باب الترشح وتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.

وتضم قائمة مطيع فخر الدين فى الانتخابات كلا من مطيع فخر الدين رئيسا، وفى العضوية كل من هشام مصباح، وإسماعيل حفيظ ، وطارق عز الدين، ووجدى البلشى، وأحمد عبد القادر، وهالة محى الدين عباس، بالإضافة إلى أحمد صبرة.

وينافس على رئاسة الجودو الثلاثى مطيع فخر الدين، ومرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد الحالى، بالاضافة إلى أحد صابر عضو المجلس أيضا.

شارك منتخب الجودو فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بالثلاثى رمضان ردويش ومحمد على ومحمد عبد الموجود.