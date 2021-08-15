شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض تدريباته على ملعب الجونة قبل مباراة الدورى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته الجماعية باستاد خالد بشارة، الذى يحتضن مباراة الفريق أمام الجونة المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى إطار مباريات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

ومنح اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز راحة للاعبين لعدة ساعات عقب الوصول إلى الجونة، على أن يخوض الفريق تدريباته فى الخامسة والنصف مساءً، والتى ستشهد تحديد المدير الفنى خطته لمواجهة الفريق الساحلى.

ووصل بيراميدز إلى الجونة فى الثانية ظهر اليوم، ومنح المدرب اللاعبين راحة لحين خوض المران على ملعب المباراة فى الخامسة والنصف مساءً.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوى

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحى وعمر جابر بعد انتهاء الإيقاف، واستمر رمضان صبحى وشريف إكرامى فى الغياب بسبب الإصابة.