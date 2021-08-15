شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ممدوح يعود للاتحاد السكندرى بعد غياب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد كريم ممدوح، لاعب الاتحاد السكندرى، لتدريبات الفريق بعد غياب دام موسما كاملا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى شهر فبراير من العام الحالى وحرمان زعيم الثغر من خدماته طوال النصف الثانى من الموسم الجاري.

وبدأ اللاعب تدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق فى الجولات الأخيرة من هذا الموسم والذى يتبقى فيه 4 جولات.

ولن يتمكن كريم ممدوح من المشاركة مع الاتحاد فى المباريات المتبقية هذا الموسم، بينما سيتم تجهيزه فنيا وبدنيًا استعدادا للموسم الجديد والذى لم يتحدد بعد موعد انطلاقه.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها كريم ممدوح لاعب الاتحاد السكندرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى وأجرى ممدوح الجراحة عن طريق الدكتور أحمد عبد العزير.

وكان اللاعب أصيب فى إحدى الكرات المشتركة خلال ودية للاتحاد السكندري، أمام فريق الجعافرة وأجرى أشعة أثبتت إصابته بالرباط الصليبي.