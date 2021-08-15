شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فاطمة عمر أعظم رياضية بتاريخ رفع الأثقال بـ5 ميداليات أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعد فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 5 ميداليات أولمبية على التوالي، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

ميداليات اللاعبة مقسمة إلى 4 ذهبيات وواحدة فضية على التوالى، وذلك على مستوى الأسوياء وذوى الإعاقة، مع توقعات كبيرة بتحقيق سادس الميداليات في أولمبياد طوكيو التى خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث تنطلق في الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

كما وضع الاتحاد الدولى لرفع الاثقال اللاعبة فاطمة عمر بطلة منتخب الاثقال البارالمبى فى مقدمة أعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبى الدولى بعد تتويجها ب 5 ميداليات بارالمبية من 5 مشاركات أولمبية.

ولم يسبق في هذا الإنجاز أي لاعب أو لاعبة على مستوى الأسوياء أو ذوي الإعاقة، ليتخطّى عدد ما حازته الـ 30 ميدالية دولية في مختلف البطولات، لتصبح «أيقونة رفع الأثقال».