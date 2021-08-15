الامارات | عاجل.. السماح للجماهير بحضور مباريات الكرة في الإمارات بنسبة 60%

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السماح للجماهير بحضور مباريات الكرة في الإمارات بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في مباريات مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، كأس الرابطة وكأس السوبر للموسم الرياضي 2021 – 2022 وذلك بنسبة 60 % من السعة المتاحة في كُل استاد .

وقال بيان صحافي: "سيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة, أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية , مع إبراز نتيجة الفحص السلبية ( PCR ) لمدة لا تتجاوز "48" ساعة من تاريخ المباراة، و ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي, علماً أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق ".

كما أصدر اتحاد الكرة بيان مماثلاً عن حضور الجماهير للمدرجات للمباريات التي تتبع رابطة دوري المحترفين والمسابقات التي يُشرف على تنظيمها والخاصة بمباريات كأس رئيس الدولة ومباريات دوري الدرجة الأولى والثانية ودوري الصالات ومسابقات السيدات وكرة القدم الشاطئية إضافة لمباريات المنتخب الوطني والمنتخبات الزائرة"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news