بطولة فرنسا: أنجيه يدكّ شباك ليون المنقوص بثلاثية نظيفة

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باريس: هزّ أنجيه شباك ليون بثلاثة أهداف نظيفة ليعتلي مؤقّتاً صدارة الترتيب في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد مباراة إفتتاحية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بريست على أرضه، سقط ليون مجدّداً في فخ إهدار النقاط.

وتقدّم أنجيه على ملعب ريمون كوبا في الدقيقة 20 عن طريق المغربي سفيان بوفال، قبل أن يضاعف لاعب ليون البرازيلي مارسيلو النتيجة بهدف في مرمى فريق من طريق الخطأ (53).

وأكمل ليون المباراة منقوصاً، بعد طرد مدافعه العاجي ماكسويل كورنيه لتلقيه بطاقة صفراء ثانية (65).

واستغلّ أنجيه هذا الطرد ليزيد غلته إلى ثلاثة أهداف، هذه المرة عن طريق المغربي أيضاً عزالدين أوناهي (77).