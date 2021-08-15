وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية غيرد مولر

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برلين :أكّد بايرن ميونيخ الألماني وفاة المهاجم الأسطوري للنادي البافاري غيرد مولر في الساعات الأولى من صباح الأحد عن 75 عاماً.

وقال رئيس بايرن ميونيخ هربرت هاينر في بيان "اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ وجماهيره".

وخلال مسيرته الحافلة، سجّل مولر 365 هدفاً مع بايرن في الدوري الألماني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، إضافة إلى 68 هدفاً في 62 مباراة دولية مع ألمانيا الغربية.

وُلد مولر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 في إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة بافاريا من عائلة من الطبقة العاملة، اكتشف كرة القدم وهو في سن الحادية عشرة، وبدأ مباشرة في مركز قلب هجوم، ولم يبق طويلاً حتى لاحظه كشافو بايرن ميونيخ، الذين قرروا فوراً ضمّه إلى فريق الأشبال وهو في سن السابعة عشرة.

لُقّب مولر بـ"در بومبير" أي "المدفعجي". فلم يكن موهوباً ولا أنيقاً، لكنّه كان فعالاً أمام المرمى، ويبقى من بين أفضل الهدافين في تاريخ الكرة المستديرة.