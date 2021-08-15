شكرا لقرائتكم خبر عن شيما صابر تبرئ زوجها رامى صبرى من التهاون أمام الأهلى: اتطرد بعد إنذارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت شيما صابر الإعلامية الرياضية عن زوجها رامى صبرى لاعب فريق إنبى، من النقد الذى يوجه له، والاتهامات بأنه لم يلعب بكامل طاقته خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس في بطولة الدورى .

وكتب شيما، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "في ناس بالنسبه ليها كره القدم 20 لاعب بيجرو ورا كوره و الي يجيب جون بيكسب و في ناس فاهمين ان كل لاعب في الملعب بيكون ليه دور بيحدده المدير الفني قبل اللقاء و في لقاء الاهلي رامي كان ماسك بواليا الا في الكور الثابته كان بيلعب علي ياسر ابراهيم لانه الاخطر في الحته دي و في زميل تاني دوره يمسك بواليا و دي تعليمات لازم تتنفذ.. و في الهدف الاول رامي كان بين انه يطلع مع بواليا او يمسك ياسر و لو كره جت لياسر وقتها هيكون هو الي مقصر !! و بالنسبه للطرد دول انذارين كل انذار منع هجمه خطيره ده غير انه خرج ٣ كور كان ممكن يتسببوا في اهداف اكتر ده ردي علي الي بيشكك في مستوي رامي كلاعب اما الناس الي خاضوا في الاعراض و الشرف ف حسبنا الله و نعم الوكيل "

وأشهر محمود عاشور حكم مباراة الأهلى وإنبى الكارت الأحمر فى وجه رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بعد حصوله على الإنذار الثانى فى الدقيقة 82 نتيجة تدخله العنيف تجاه طاهر طاهر لاعب الأحمر فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

و تغلب الأهلى على انبى بهدفين دون رد أحرزهما والتر بواليا ، و محمد مجدى أفشة ، و ارتفع الأهلي للنقطة 68 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.