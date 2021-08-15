شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمو" الاتحاد السكندرى يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عبد السميع "سيمو"، لاعب الاتحاد السكندرى، جراحة الرباط الصليبى بنجاح تحت إشراف الطبيب أحمد رزق، وحرص مجلس إدارة زعيم الثغر على الاطمئنان على اللاعب.

وحرص لاعبو فريق الاتحاد السكندرى على دعم زميلهم عبد السميع سيمو، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة الزمالك، حيث قاموا برفع التيشيرت الخاص به، قبل لقاء الفريق أمام وادى دجلة، الذى أقيم مساء الجمعة، باستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الإصابة قطع فى الرباط الصليبى و تمت الجراحة بنجاح .

وكان اللاعب سيمو، أصيب فى إحدى الكرات المشتركة خلال مباراة الاتحاد والزمالك، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.