شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يحرز المركز الرابع فى كأس العالم للمينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز منتخب مصر للسيدات في المينى فوتبول، المركز الرابع فى كأس العالم للمينى فوتبول بعد الخسارة من منتخب صربيا بنتيجة 6/1، فى المباراة التي جمعتهما لتحديد مركزى الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول من مولدوفا بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التي جمعتهما بنصف النهائي فى بطولة كأس العالم للميني فوتبول بنتيجة 2/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واتجه حكم اللقاء لركلات الترجيح التى حسمها منتخب مولدوفا.

وضمت قائمة المنتخب بقيادة رحاب ممدوح 15 لاعبة كالتالي:- نورهان طارق، ورنا علي، ومريم عبدالهادي، وأسماء إسماعيل، وهند مجدي، وسمر مصر، وسارة بسيوني، وفاطمة الزهراء متولي، وايمان ياسر، وأسماء بدر، وإيمان حسن، ونورهان جلال، ومني السيد، ويارا صبري، وأميرة سمير.

ويقود منتخب مصر رحاب ممدوح مديرًا فنيًا، ونهي عثمان أخصائي العلاج الطبيعي، والمدرب العام عصام الشرقاوي، ومدرب الحراس فكري صالح، وإداري الفريق علي الفقي، والدكتور اشرف الليلي.

ويرافق البعثة كل من اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عفيفي، ومستور السرحاني، وناصر محمد علي، والحكم عصام فتح الله.