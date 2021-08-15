شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الدحيل القطرى يطلب رسميا بطاقة فرجانى ساسى من اتحاد الكرة، اتحاد الكرة يطالب كل نادٍ بالدورى الممتاز بسداد 600 ألف جنيه للحكام ،الأهلي يفقد جهود محمد شريف لنهاية الدوري بسبب إصابة العضلة الخلفية.



حسام البدرى يضم 5 محترفين رسميا لمباراتى المنتخب أمام أنجولا والجابون

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

اتحاد الكرة يرفض رسميا إرسال بطاقة فرجانى ساسى للدحيل القطرى

رفض اتحاد الكرة، بشكل رسمى، إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى نجم الزمالك السابق إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى. كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن محمد شريف سيغيب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يلحق بالمباريات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها هداف الدوري شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى بسداد المديونيات قبل إرسال القوائم الأفريقية للاتحاد الافريقى لكرة القدم مساء اليوم.

قطع مسئولو النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في حسم التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة بين النادي واللاعب حول قيمة عقده الجديد والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف السنة المتبقية في عقده مع النادي، لاسيما بعد الاتفاق على الأمور المالية بخصوص راتب السولية.