شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمباريات حسم الدورى الأربعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقوة لـ 4 مباريات متبقية فى مسيرته لحسم لقب الدورى هذا الموسم، بعدما نجح بالأمس فى تأكيد الصدراة بالفوز على الإسماعيلى فى الجولة الـ 30 والحفاظ على فارق النقطتين بينه وبين الأهلى المنافس للفريق وصاحب المركز الثانى.

ويرصد ”الخليج 365” كيفية استعدادا فريق الزمالك للمباريات المتبقية و تعليمات كارتيرون فى التقرير التالى:

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم في المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي دون راحة استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين.

فيما يفكر كاريترون الدفع بحميد أحداد الفترة المقبلة بدلا من سيف الدين الجزيرى فى إطار رغبته فى العودة لسياسة التدوير لإراحة اللاعبين.

ويستعيد الفريق جهود المغربى أشرف بن شرقى فى التدريبات بعدما خاض مران المستبعدين فى ظل عدم مشاركته فى لقاء الإسماعيلى لحصوله على الإنذارالثالث فى لقاء الاتحاد السكندري الماضى.