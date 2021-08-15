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كيف يستعد الزمالك لمباريات حسم الدورى الأربعة؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقوة لـ 4 مباريات متبقية فى مسيرته لحسم لقب الدورى هذا الموسم، بعدما نجح بالأمس فى تأكيد الصدراة بالفوز على الإسماعيلى فى الجولة الـ 30 والحفاظ على فارق النقطتين بينه وبين الأهلى المنافس للفريق وصاحب المركز الثانى.

ويرصد ”الخليج 365” كيفية استعدادا فريق الزمالك للمباريات المتبقية و تعليمات كارتيرون فى التقرير التالى:

مطالبة اللاعبية بعدم الاستهتار

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم في المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.

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الاستعداد لمواجهة وادي دجلة دون راحة ومعسكر مغلق لمدة يومين

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي دون راحة استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين.

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إعادة سياسة التدوير

فيما يفكر كاريترون الدفع بحميد أحداد الفترة المقبلة بدلا من سيف الدين الجزيرى فى إطار رغبته فى العودة لسياسة التدوير لإراحة اللاعبين.

ويستعيد الفريق جهود المغربى أشرف بن شرقى فى التدريبات بعدما خاض مران المستبعدين فى ظل عدم مشاركته فى لقاء الإسماعيلى لحصوله على الإنذارالثالث فى لقاء الاتحاد السكندري الماضى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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