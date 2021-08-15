شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يخطر الهيئات الرياضية بتأجيل وإعادة انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، التواصل مع الهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، لإخطارهم بقرار إعادة اجراءات الدعوة للجمعية العمومية التى ستتضمن إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وفقا لقرار اللجنة الأولمبية.

من جانبه أكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد أنه سيتم الالتزام بقرار الأولمبية، والتواصل مع الهيئات الرياضية، واخطارهم بإعادة الإجراءات، على أن يتم تحديد موعد لاحق للدعوة للعمومية وفتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت بيانا جاء فيه : "فى إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخابات الإتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ن، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها".