شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سموحة والجونة فى الدورى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة والجونة بالجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء السبت 21 أغسطس باستاد الإسكندرية بدلا من إقامتها الخميس 19 أغسطس.

وعاد الفريق الكروي الأول بنادي سموحة إلى تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت قيادة المدير الفنى أحمد سامي، أمس السبت، بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق طلائع الجيش فى الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام.

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة طلائع الجيش تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المصرى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام غدا الإثنين أمام المصرى صاحب المركز الثالث والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.

وحذر مدرب سموحة لاعبيه من ارتكاب أية أخطاء دفاعية خلال المباراة، خصوصا أن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 44 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.

ويواصل الجهاز الفنى تأهيل الثنائى محمد شكرى الظهير الأيسر وعبدالكبير الوادى تمهيدا للإستعانه بهم خلال مباراة المصرى القادمة خاصة وأنهم من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم.