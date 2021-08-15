شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء فى رسالة دعم لمدافع الزمالك: "هترجع أقوى لأنك بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت زوجة محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الجماهير البيضاء بدعم اللاعب فى الفترة الحالية، من أجل العودة لتشكيل الفريق الأساسى بعد استبعاده فى الفترة الأخيرة من قبل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون.

وكتبت زوجة اللاعب عبر ستورى صفحتها الرسمية على إنستجرام، "جمهور الزمالك معروف أنه ديما داعم للاعبيه ومعاهم فى ظهرهم وإحنا بنمر بأصعب فترة حرفيا مش بسمع كلام أى عدو للنجاح ولا بسمع الناس المحبطة إطلاقا أنا بدور على الصح وبعمله".

وأضافت، "أنا قسما بالله العظيم هفضل أدعم محمود لحد آخر نفس فى عمرى لانه يستاهل كل الدعم، يتساهل نبقى فى ضهره ومعاه الفترة دى اى كلام سلبى هدوس عليه ومش هشوفه اصلا، أنا من قلبى كل الدعم ليك يا حبيبى ان شاء الله هترجع احسن وأقوى هترجع محمود علاء بتاع الكونفدرالية هترجع محمود علاء المدافع الهداف التاريخى هترجع أقوى لانك بطل وقد أى تحدى ثقتى فى ربنا كبيرة".