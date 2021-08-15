شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، لفحص طبى على هامش مران غداً الاثنين لتحديد موقفه من مباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث يعانى الشحات من آلام فى الركبة شعر بها خلال مباراة إنبى ما دفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاستبداله خلال اللقاء، وتبدو حظوظ حسين الشحات صعبة في المشاركة أمام طلائع الجيش وإن كان الأمر سيتم حسمه بعد الفحص الطبي قبل مران الغد.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى - السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام وانتهت بفوزه بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

ويسعى الأهلى لحصد نقاط مباراة الطلائع لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز للموسم السادس على التوالى وللمرة الـ43 فى تاريخه.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فى مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصرى الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلى أمام الجونة ‏أحد يومى 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومى ‏‏26 و27 أغسطس.‏